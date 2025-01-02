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Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı ve kadroda bazı değişiklikler yaptı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 15:34
Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda mücadele edecek olan Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın kondisyon ve taktik çalışması olarak yapıldığı ifade edildi.

Isınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Beşiktaş kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla bugün Rize'ye hareket edecek.

Kamp Kadrosu

Çaykur Rizespor ile oynanacak maçın kamp kadrosunda, sakatlıkları süren Gabriel Paulista ve Milot Rashica yer almazken, sakatlığını atlatan Ciro Immobile ise kadroya dahil edildi. Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

  • Mert Günok
  • Ersin Destanoğlu
  • Göktuğ Baytekin
  • Jonas Svensson
  • Onur Bulut
  • Joao Mario
  • Yakup Arda Kılıç
  • Bakhtiyor Zainutdinov
  • Ernest Muçi
  • Arthur Masuaku
  • Tayyip Talha Sanuç
  • Al-Musrati
  • Salih Uçan
  • Semih Kılıçsoy
  • Felix Uduokhai
  • Rafa Silva
  • Emirhan Topçu
  • Cher Ndour
  • Can Keleş
  • Gedson Fernandes
  • Alex Oxlade-Chamberlain
  • Mustafa Erhan Hekimoğlu
  • Ciro Immobile

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