Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda mücadele edecek olan Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın kondisyon ve taktik çalışması olarak yapıldığı ifade edildi.

Isınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Beşiktaş kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla bugün Rize'ye hareket edecek.

Kamp Kadrosu

Çaykur Rizespor ile oynanacak maçın kamp kadrosunda, sakatlıkları süren Gabriel Paulista ve Milot Rashica yer almazken, sakatlığını atlatan Ciro Immobile ise kadroya dahil edildi. Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: