Türk Boksörlerden Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda 6 Madalya Alternatifi

Sırbistan'da Büyük Başarı: 6 Madalya

Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla önemli bir başarıya imza attı.

Altın Madalya Busenaz Sürmeneli’den

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda Türkiye'ye altın madalyayı kazandırdı. Ayrıca, 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 81 kiloda Büşra Işıldar gümüş madalya elde etti. 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ile +81 kiloda Elif Güner ise bronz madalyaya ulaştı.

41. Madalya Tarihe Geçti

Türkiye, 2001 yılından bu yana düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda kazandığı madalya sayısını 41'e çıkardı. Sırbistan’daki şampiyona ile birlikte Türkiye, toplamda 12 altın, 11 gümüş ve 18 bronz madalya kazanmış oldu. Bu başarıyla, Türk kadın boksu, tüm zamanların madalya sıralamasında Rusya, Çin ve Hindistan’ın ardından 4. sırada yer aldı.