DOLAR
41 0,34%
EURO
47,95 0,75%
ALTIN
4.437,34 -0,13%
BITCOIN
4.559.610 1,29%

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin Kiralık Transferi İçin Atalanta ile Görüşmelere Başladı

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Atalanta ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 12:34
Beşiktaş, El Bilal Toure'nin Kiralık Transferi İçin Atalanta ile Görüşmelere Başladı

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin Kiralık Transferi İçin Atalanta ile Görüşmelere Başladı

Resmi açıklama yapıldı

Beşiktaş Kulübü, Atalantalı oyuncu El Bilal Toure'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada,

"Profesyonel futbolcu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

23 yaşındaki Malili oyuncu, santrfor pozisyonunda forma giyiyor.

İLGİLİ HABERLER

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bekir Yunus Uçar Kabri Başında Anıldı — Eski TMF Başkanı Anma Töreni
2
Arsenal ve Villarreal Averajla Zirvede: Avrupa Ligleri Özetleri
3
Aurora Gaming, EWC Counter-Strike 2'de Dünya İkincisi
4
Amed Sportif 2-2 Erzurumspor FK: Altıparmak "Taraftara veremediğimiz 3 puan" üzüntüsü
5
Deniz Sapmaz Lihtenştayn 2025 Açık Golf Şampiyonu
6
Ergin Ataman: EuroBasket 2025'te Tek Hedefimiz Madalya
7
Kadın Futbolu: II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni 27 Ağustos'ta Ankara'da

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı