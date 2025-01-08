Beşiktaş Fibabanka, Joventut Badalona'ya 93-70 Yenildi

BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka'nın Kötü Gecesi

BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda İspanyol ekibi Joventut Badalona ile karşı karşıya geldi. Maç, Beşiktaş için hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

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İspanya'nın Badalona şehrinde gerçekleştirilen karşılaşmada, Beşiktaş Fibabanka, güçlü rakibi Joventut Badalona'ya 93-70 skorla yenilerek son dönemdeki kötü gidişatını sürdürdü. Takım, özellikle defansif anlamda zayıf bir performans sergileyerek rakibine sayısal üstünlük sağladı.

Beşiktaş Fibabanka, bu sonuçla birlikte BKT Avrupa Kupası'ndaki sıralamada alt sıralarda kalmaya devam etti. Takım, gelecek maçlarda daha iyi bir performans sergilemek için çalışmalarına hız verecek.