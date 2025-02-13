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Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor ile ING Türkiye Kupası'nda Finale Yükselmek İçin Hazırlanıyor

Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor ile ING Türkiye Kupası'nda mücadeleye hazır. Başantrenör Dusan Alimpijevic, maçı zor geçeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:03
Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor ile ING Türkiye Kupası'nda Finale Yükselmek İçin Hazırlanıyor

Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor ile ING Türkiye Kupası'nda Finale Yükselmek İçin Hazırlanıyor

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde yarın Mersinspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Fibabanka, hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Dusan Alimpijevic, düzenlediği basın toplantısında maç hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dusan Alimpijevic'ten Maç Açıklamaları

Alimpijevic, 11 Nisan Spor Salonu'nda yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mersinspor ile oynadıkları ilk maçın zorlu geçtiğini vurgulayarak, "İlk yarıda oynadığımız maçta rakibimizi kıl payı mağlup ettik. Yarın daha farklı bir maç olacak," dedi.

Başantrenör, Mersinspor'un takım gücünden bahsederek, "Francisco Cruz, David Efianayi ve Justin Cobbs takıma büyük katkı sağlıyor. Bu nedenle maç sert ve zor geçecek," şeklinde konuştu.

Kupa Hedefi ve Konsantrasyon

Alimpijevic, Dörtlü Final'de adım adım ilerlemeyi hedeflediklerini ve şu an için yalnızca Mersinspor maçına odaklandıklarını belirtti. "Kupayı kazanmakla ilgili şu aşamada konuşamayız. Önümüzde 3 takım var ve sadece Mersinspor maçını geçmeyi düşünüyoruz," diyerek, dikkatlerini sadece gelecek rakiplerine vermek üzerine odaklandıklarını ifade etti.

Hazırlıklar Devam Ediyor

Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor maçına yönelik antrenmanlarını başantrenör Alimpijevic yönetiminde 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştiriyor. Siyah-beyazlılar, yarın sabah yapacakları antrenmanla karşılaşma hazırlıklarını tamamlayacak.

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor maçının...

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor maçının hazırlıklarına başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde 11 Nisan Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla başladı. Alimpijevic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor maçının...

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor maçının hazırlıklarına başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde 11 Nisan Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla başladı. Alimpijevic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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