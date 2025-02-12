DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,48 -0,26%
ALTIN
3.358,46 -0,11%
BITCOIN
3.480.805,63 -1,37%

Beşiktaş, Genç Yeteneklerle Transfer Dönemini Kapattı

Beşiktaş, ara transfer döneminde genç oyuncular Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:07
Beşiktaş, Genç Yeteneklerle Transfer Dönemini Kapattı

Beşiktaş, Genç Yeteneklere Yöneldi

Siyah-beyazlı futbol takımı, ara transfer döneminde 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'yu kadrosuna dahil etti. Bu hamle, Beşiktaş'ın gelecek yılara yönelik yatırım hamleleri arasında öne çıkıyor.

Kara Kartal'dan Gelecek Yıllara Yatırım

Beşiktaş, sezon başında iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, dönem içinde yaşadığı düşüşü telafi etmek adına başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde genç futbolculara yöneldi. Takıma katılan iki yeni oyuncunun yanı sıra, Çaykur Rizespor'da kiralık olarak oynayan Amir Hadziahmetovic de geri çağrıldı. Ayrıca, transfer döneminde kadroda değişiklikler yaparak dört futbolcuyla yollarını ayırdı.

Transfer Süreci ve İmzalar

13 Ocak tarihinde başlayan ve 12 Şubat’ta sona eren transfer döneminde Beşiktaş, Independiente del Valle’den Keny Arroyo’yu 4,5 yıllığına transfer ederek ilk imzayı attı. Ardından, CD La Equidad’dan Elan Ricardo’yla da 4,5 yıllık bir anlaşma sağladı. Bu hamleler, Beşiktaş’ın genç oyunculara olan ilgisini net bir şekilde gözler önüne serdi.

Yollar Ayrıldı

Transfer döneminde Beşiktaş, 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Sezon başında beklenen performansı sergileyemeyen Moatasem Al-Musrati Monaco’ya, Jean Onana Genoa’ya, ve geçici olarak takıma katılan Can Keleş Kasımpaşa’ya kiralandı. Ayrıca, Paris Saint-Germain'den kiralık olarak transfer edilen Cher Ndour ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Genç Yeteneklerle Geleceğe Yatırım

Beşiktaş, bu transfer dönemiyle genç ve potansiyeli yüksek oyunculara yönelerek gelecek için önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli ve genç futbolcuların uyumu ile gelecek sezon şampiyonluğa oynama hedefinde kararlılıkla ilerleyecek.

İLGİLİ HABERLER

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı
2
Çaykur Rizespor-Galatasaray Maçı Biletleri Satışa Çıktı
3
Annenin İzinden Giden Milli Judocu Minel Tepe'nin Başarı Hikayesi
4
Aliağa Petkimspor, Avrupa'da Çeyrek Final Hedefini Sürdürüyor
5
Mete Gazoz'dan Gençlere İlham: 'Tatlı' Sorumluluk
6
Boluspor, Yalçın Koşukavak ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı
7
Judo Milli Takımı, 2028 Olimpiyatları için 10 Sporcu Hedefliyor

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL