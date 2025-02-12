Beşiktaş, Genç Yeteneklerle Transfer Dönemini Kapattı

Beşiktaş, Genç Yeteneklere Yöneldi

Siyah-beyazlı futbol takımı, ara transfer döneminde 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'yu kadrosuna dahil etti. Bu hamle, Beşiktaş'ın gelecek yılara yönelik yatırım hamleleri arasında öne çıkıyor.

Kara Kartal'dan Gelecek Yıllara Yatırım

Beşiktaş, sezon başında iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, dönem içinde yaşadığı düşüşü telafi etmek adına başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde genç futbolculara yöneldi. Takıma katılan iki yeni oyuncunun yanı sıra, Çaykur Rizespor'da kiralık olarak oynayan Amir Hadziahmetovic de geri çağrıldı. Ayrıca, transfer döneminde kadroda değişiklikler yaparak dört futbolcuyla yollarını ayırdı.

Transfer Süreci ve İmzalar

13 Ocak tarihinde başlayan ve 12 Şubat’ta sona eren transfer döneminde Beşiktaş, Independiente del Valle’den Keny Arroyo’yu 4,5 yıllığına transfer ederek ilk imzayı attı. Ardından, CD La Equidad’dan Elan Ricardo’yla da 4,5 yıllık bir anlaşma sağladı. Bu hamleler, Beşiktaş’ın genç oyunculara olan ilgisini net bir şekilde gözler önüne serdi.

Yollar Ayrıldı

Transfer döneminde Beşiktaş, 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Sezon başında beklenen performansı sergileyemeyen Moatasem Al-Musrati Monaco’ya, Jean Onana Genoa’ya, ve geçici olarak takıma katılan Can Keleş Kasımpaşa’ya kiralandı. Ayrıca, Paris Saint-Germain'den kiralık olarak transfer edilen Cher Ndour ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Genç Yeteneklerle Geleceğe Yatırım

Beşiktaş, bu transfer dönemiyle genç ve potansiyeli yüksek oyunculara yönelerek gelecek için önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli ve genç futbolcuların uyumu ile gelecek sezon şampiyonluğa oynama hedefinde kararlılıkla ilerleyecek.