Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, 19 Eylül'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetiminde sürdürüyor; ekip yarınki antrenmanla tamamlayacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:24
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenman ve seyahat planı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Beşiktaş kafilesi akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

İLGİLİ HABERLER

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor, 1967 Kayseri Olaylarında Ölen 43 Taraftarı Mezar Başında Andı
2
Gençlerbirliği, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını Beştepe'de sürdürdü
3
Hakan Safi: Ali Koç'la Fenerbahçe Demokratik Yönetiliyor
4
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
5
Galatasaray, Eintracht Frankfurt Maçı Önce Hazırlıklarını Tamamladı
6
Galatasaray Avrupa'da 329. kez: Eintracht Frankfurt deplasmanı
7
HT Spor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Yayın Haklarını Aldı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa