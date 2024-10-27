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Beşiktaş İkinci Başkanı Yücel: Derbiden Galibiyetle Ayrılmayı Bekliyoruz

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Yücel, Galatasaray derbisinde galip gelme konusunda umutlu olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 18:29
Beşiktaş İkinci Başkanı Yücel: Derbiden Galibiyetle Ayrılmayı Bekliyoruz

Yücel: "Tek Hedefimiz Galibiyet"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacakları derbi maçı öncesinde, galibiyete dair inançlarını dile getirdi. Yücel, ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı sonrasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yücel, "Yarın ciddi bir derbi maçımız var ve büyük bir umutla gidiyoruz. Tek hedefimiz galibiyetle sahadan ayrılmak. Taraftarımızın gücüyle bu galibiyeti elde edeceğimize inanıyoruz," şeklinde konuştu.

Adil Hakem Yönetimi Beklentisi

Hüseyin Yücel, derbide hakemin adil bir yönetim göstermesini ümit ettiklerini ifade etti. "Pozitif düşünelim, pozitif olsun. Tek beklentimiz, hakemin maça etki etmeyecek şekilde adil bir yönetim gösterecek olması. İnanıyorum ki yarın hakem kararları maça etki etmeyecek ve sahada hak eden takım kazanacaktır," dedi.

Sosyal Medya İddialarına Yanıt

Ayrıca Yücel, kongre sırasında Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata katıldığı yönündeki sosyal medya iddialarına da yanıt verdi. "Ben alkışlamadım. Salonda yaklaşık 2 bin 500 kişiydik ve bir grup taraftarımız tezahürat yapmış olabilir. Bunu kesinlikle anlamak mümkün değildi. Bu kesinlikle münferit bir olaydır ve yönetim olarak böyle davranışlara paye vermedik, vermeyeceğiz," dedi.

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