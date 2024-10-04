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Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt Maçından Sonra Van Bronckhorst'un Açıklamaları

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu. Van Bronckhorst, iyi oyun sergilediklerini ancak skora yansıtamadıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 01:09
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 01:09
Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt Maçından Sonra Van Bronckhorst'un Açıklamaları

Eintracht Frankfurt Karşısında Beklenen Sonuç Gelmedi

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-1 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, takımın performansına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yenilen Skora Rağmen Olumlu Performans

Hollandalı teknik adam, "Belki de sezonun en iyi performansını sergiledik. Rakipten daha fazla fırsat yarattık. Ancak istediğimiz sonucu alamadık" dedi. Van Bronckhorst, önceki Ajax karşılaşmasına göre çok daha etkili bir oyun sergilediklerini vurgulayarak, "Daha agresif ve tempolu oynadık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Hedefimiz Avrupa'da yolumuza devam etmek" ifadelerini kullandı.

Taraftar Tepkisi ve Öneriler

Maçın bazı bölümlerinde Beşiktaş taraftarlarının oyunculara gösterdiği tepkiye de değinen Van Bronckhorst, "Kendi oyuncularımıza neden tepki gösteriyoruz, anlamıyorum. Herkes mücadele etti. Eğer üzülüyorsak, bu korkutucu bir durum değil, ama bu tür destek eksiklikleri oyuncular üzerinde mental bir etki yaratabilir. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Gelecek Maçlara Hazırlık

Van Bronckhorst, milli aranın ardından Olimpik Lyon maçı hazırlıklarına başlayacaklarını belirterek, "Başarı istiyorsak, takımın tamamına ihtiyacımız var. Bugün iyi bir futbol sergiledik ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Taraftarlarımıza her zaman ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

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