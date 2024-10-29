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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı GEAS Basket'i Ağırlıyor

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda GEAS Basket ile karşı karşıya geliyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 14:37
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı GEAS Basket'i Ağırlıyor

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı FIBA Avrupa Kupası'nda Karşılaşıyor

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu 4. haftasında, yarın İtalya'nın GEAS Basket takımını kendi sahasında ağırlayacak. Müsabaka, Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Gruptaki Durum

Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 3 haftayı yenilgisiz kapatarak ilk sırada yer alıyor. Takım, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunan GEAS Basket ile mücadele edecek. Beşiktaş, rakibi karşısında elde edeceği sonuçla gruptaki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

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