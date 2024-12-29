DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.304.585,47 1,03%

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçiminde İlk Sonuçlar Açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda, ilk 10 sandık sonucunda Serdal Adalı 3040, Hüseyin Yücel 1383 oy aldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 20:08
Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçiminde İlk Sonuçlar Açıklandı

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu Devam Ediyor

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu sürerken, ilk 10 sandığın sonuçları açıklandı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede, yüksek katılımla oy verme işlemi büyük ilgi gördü.

Sandık Sonuçları ve Oylama Detayları

İlk 10 sandığın tasnifi tamamlanırken, çıkan oylama sonuçları dikkat çekti. İlk 10 sandık sonucunda Serdal Adalı 3040 oy alırken, Hüseyin Yücel 1383 oyda kaldı.

Detaylı oy sayımına göre:

  • Altıncı sandıkta Serdal Adalı: 274, Hüseyin Yücel: 125
  • Yedinci sandıkta Serdal Adalı: 314, Hüseyin Yücel: 135
  • Sekizinci sandıkta Serdal Adalı: 335, Hüseyin Yücel: 139
  • Dokuzuncu sandıkta Serdal Adalı: 304, Hüseyin Yücel: 163
  • Onuncu sandıkta Serdal Adalı: 345, Hüseyin Yücel: 116

Kongrenin ilerleyen saatlerinde oy sayımın devam etmesi bekleniyor. Beklentiler, bu olağanüstü genel kurul neticesinde Beşiktaş yönetiminin yeni yöneticileri belirlenmesi yönünde.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçiminde İlk Sonuçlar Açıklandı
2
Galatasaray, Aliağa Petkimspor'u 94-77 Mağlup Etti
3
Galatasaray Çağdaş Faktoring, OGM Ormanspor'u 80-58 Mağlup Etti
4
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 18. Hafta Mücadelesi Sona Erdi
5
Hentbol Heyecanı: Trabzon ve Konya Beraberlikte Dudağı Tattı
6
Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor
7
Hentbol Türkiye Kupası'nda Güneysuspor Farklı Galip

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak