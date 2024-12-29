Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçiminde İlk Sonuçlar Açıklandı

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu Devam Ediyor
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu sürerken, ilk 10 sandığın sonuçları açıklandı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede, yüksek katılımla oy verme işlemi büyük ilgi gördü.
Sandık Sonuçları ve Oylama Detayları
İlk 10 sandığın tasnifi tamamlanırken, çıkan oylama sonuçları dikkat çekti. İlk 10 sandık sonucunda Serdal Adalı 3040 oy alırken, Hüseyin Yücel 1383 oyda kaldı.
Detaylı oy sayımına göre:
- Altıncı sandıkta Serdal Adalı: 274, Hüseyin Yücel: 125
- Yedinci sandıkta Serdal Adalı: 314, Hüseyin Yücel: 135
- Sekizinci sandıkta Serdal Adalı: 335, Hüseyin Yücel: 139
- Dokuzuncu sandıkta Serdal Adalı: 304, Hüseyin Yücel: 163
- Onuncu sandıkta Serdal Adalı: 345, Hüseyin Yücel: 116
Kongrenin ilerleyen saatlerinde oy sayımın devam etmesi bekleniyor. Beklentiler, bu olağanüstü genel kurul neticesinde Beşiktaş yönetiminin yeni yöneticileri belirlenmesi yönünde.