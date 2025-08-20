DOLAR
Beşiktaş, Lausanne Maçına Hazır: Konferans Ligi Play-off TSİ 21.15'te

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçı öncesi Lausanne deplasmanında son antrenmanını tamamladı; maç La Tuiliere Stadı'nda TSİ 21.15'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 21:50
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre temsilcisi Lausanne ile yarın deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmandan Notlar

La Tuiliere Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıktı. Siyah-beyazlı oyuncular, ısınma hareketleri sonrasında pas çalışmaları gerçekleştirdi.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise takımın taktik çalışması yaptığı öğrenildi.

Maç Bilgisi

La Tuiliere Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.15'te başlayacak.

