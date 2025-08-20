Beşiktaş, Lausanne Maçına Hazır: Konferans Ligi Play-off TSİ 21.15'te

Beşiktaş, Lausanne Maçına Hazır
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre temsilcisi Lausanne ile yarın deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Antrenmandan Notlar
La Tuiliere Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıktı. Siyah-beyazlı oyuncular, ısınma hareketleri sonrasında pas çalışmaları gerçekleştirdi.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise takımın taktik çalışması yaptığı öğrenildi.
Maç Bilgisi
La Tuiliere Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.15'te başlayacak.