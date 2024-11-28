Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçının Detayları

Beşiktaş ve Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile önemli bir maça çıkacak. Maçın oynanacağı stat ve takım kadroları şu şekilde:
Maç Bilgileri
Stat: Nagyerdei
Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giovanni Baccini
Beşiktaş Kadrosu
Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile
Maccabi Tel Aviv Kadrosu
Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, Van Overeem, Kanichowsky, Davida, Turgeman, Patati
Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Taraftarlar, takımlarının performansını merakla bekliyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.