DOLAR
34,59 0,1%
EURO
36,56 0,06%
ALTIN
2.938,14 -0,02%
BITCOIN
3.289.691,95 1,27%

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçının Detayları

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkıyor. İşte maçın hakem ve kadro bilgileri.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 19:58
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçının Detayları

Beşiktaş ve Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile önemli bir maça çıkacak. Maçın oynanacağı stat ve takım kadroları şu şekilde:

Maç Bilgileri

Stat: Nagyerdei

Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giovanni Baccini

Beşiktaş Kadrosu

Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

Maccabi Tel Aviv Kadrosu

Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, Van Overeem, Kanichowsky, Davida, Turgeman, Patati

Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Taraftarlar, takımlarının performansını merakla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'tan Galatasaray'a Tepki: 'Edebinizle Sevinin'
2
FIBA Heyeti İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'ni Ziyaret Etti
3
Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin: 'Şu Ana Kadar 300 Oyuncu İzledik'
4
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv Maçında Kadro Değişiklikleriyle Dikkat Çekti
5
Galatasaray'ın AZ Alkmaar Maçında Öne Çıkan Detaylar
6
Amatör Futbolda Yaş Statüleri Güncellendi
7
Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Kura Çekiminde 2. Torbada

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı