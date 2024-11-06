Beşiktaş-Malmö Maçında Öne Çıkanlar

Beşiktaş-Malmö Maçından Notlar

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile oynanan maçta kadroda yaptığı değişikliklerle dikkat çekti. Son karşılaşmada olduğu gibi 11'de sahaya sürülen Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario ve Semih Kılıçsoy, Tüpraş Stadı'nda mücadele etti.

Yedek Kulübesindeki Oyuncular

Beşiktaş’ın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Değişiklikler ve Kadro Düzenlemeleri

Van Bronckhorst, son maçta Kasımpaşa'ya karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından, Emirhan ve Onur'u yedek bırakırken, sakatlığı bulunan Ciro Immobile’yi de kadroda tutmadı. Bu oyuncuların yerine Paulista, Svensson ve Joao Mario ilk 11'de görev aldı.

Paulista'nın Dönüşü

Beşiktaş'taki dikkat çeken gelişmeler arasında, Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın 4 maçlık aranın ardından sahalara dönüşü de bulunuyor. Ligin 8. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanan Paulista, 3 Süper Lig ve 1 Avrupa Ligi maçını kaçırmıştı.

Ciro Immobile’nin Yeri

Ciro Immobile’nin yokluğunda, Van Bronckhorst ileri uçta Semih Kılıçsoy'a görev verdi. Bu sezon 16 maçta 15 kez ilk 11'de yer alan İtalyan futbolcu yerine daha önce kanatlarda görevli olan Semih, ilk kez santrfor pozisyonunda sahaya çıktı.

Saygı Duruşu

Karşılaşma öncesinde İspanya'nın Valencia kentinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşu sırasında Beşiktaş taraftarları, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.