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Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Net Global Sivasspor'u 2-0 yenerek kritik bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 21:10
Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti

Beşiktaş, Deplasmanda Galibiyetle Dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaştı. Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Önemli Anlar

Maçın 54. dakikasında, Fernandes'in sol kanattan gönderdiği pasla topla buluşan Immobile, ceza alanı içine girerek şutunu çekti. Ancak zayıf vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural tarafından kurtarıldı.

59. dakikada, Mert Günok'un ceza sahası dışından uzaklaştırmaya çalıştığı top Simic'in önüne düştü. Simic, boş kaleye vurdu fakat Emirhan Topçu bu şutu engellemeyi başardı.

73. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortaladığı top, ceza sahasında bulunan Mario tarafından dokunulmasına rağmen, yine kaleci Ali Şaşal Vural tarafından kontrol edildi.

86. dakikada Rashica ceza sahası önünde topla buluşarak sert bir şut çekti fakat top kale direğinin üzerinden auta gitti.

Maçın son anlarında, 90+1. dakikada Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içinde Turgunboev tarafından düşürüldü ve Beşiktaş penaltı kazandı. 90+4. dakikada, Mario tarafından kullanılan penaltı atışı ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

Kısaca, Beşiktaş, Net Global Sivasspor karşısında aldığı galibiyetle ligdeki önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

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