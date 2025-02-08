Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti: Solskjaer Gözlemlerini Paylaştı

Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Net Global Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Solskjaer: "Zor Bir Deplasmandı"

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda gerçekleşen toplantıda, galibiyetin ligdeki durumları açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Solskjaer, "Mutluyum, ligdeki durumumuz açısından deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

Maçın şartlarının zorluğuna da dikkat çeken Solskjaer, ilk yarıda oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu vurguladı. İyi bir savunma ve etkili bir hücum sergilediklerini ifade eden Solskjaer, rakibe yalnızca bir fırsat verdiklerini ve kalecilerinin bu fırsatı başarıyla kapattığını aktardı.

"Emirhan ile güzel bir gol bulduk. İlk yarıyı kontrol ettiğimizi söyleyebilirim. İkinci yarıda ise mücadele daha sertleşti. İyi bir savaş ortaya koyarak maçı kazanmayı bildik," şeklinde konuşan teknik direktör, zor bir deplasmandan üç puanla döndükleri için mutluluğunu belirtti.

Son olarak, soğuk havada takımlarını desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür eden Solskjaer, Beşiktaş'ın başarısında onların katkısının büyük olduğunu sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamada bulundu.