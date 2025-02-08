DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.465.400,06 -0,64%

Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti: Solskjaer Gözlemlerini Paylaştı

Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mutluluğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 22:38
Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti: Solskjaer Gözlemlerini Paylaştı

Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Net Global Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Solskjaer: "Zor Bir Deplasmandı"

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda gerçekleşen toplantıda, galibiyetin ligdeki durumları açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Solskjaer, "Mutluyum, ligdeki durumumuz açısından deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

Maçın şartlarının zorluğuna da dikkat çeken Solskjaer, ilk yarıda oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu vurguladı. İyi bir savunma ve etkili bir hücum sergilediklerini ifade eden Solskjaer, rakibe yalnızca bir fırsat verdiklerini ve kalecilerinin bu fırsatı başarıyla kapattığını aktardı.

"Emirhan ile güzel bir gol bulduk. İlk yarıyı kontrol ettiğimizi söyleyebilirim. İkinci yarıda ise mücadele daha sertleşti. İyi bir savaş ortaya koyarak maçı kazanmayı bildik," şeklinde konuşan teknik direktör, zor bir deplasmandan üç puanla döndükleri için mutluluğunu belirtti.

Son olarak, soğuk havada takımlarını desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür eden Solskjaer, Beşiktaş'ın başarısında onların katkısının büyük olduğunu sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş'ın...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş'ın...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nın Türkiye Ayağı Antalya'da Gerçekleşti
2
Bursaspor Yörsan'ı Zorla Geçen Fenerbahçe Beko: 98-97
3
Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Talihsizlikler Yaşıyoruz
4
Antalyaspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır
5
Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 Mağlup Etti
6
A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya Maçına Hazır
7
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına Hazır

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!