Beşiktaş'tan Kayserispor'a 2-0: Solskjaer'den Övgü dolu Açıklamalar

Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0'la Geçti

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımının sergilediği tutku ve birliktelikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“3 Puan Aldığımız için Mutluyuz”

Solskjaer, “3 puan aldığımız için mutluyuz. İlk yarı iyi oynadık. Önde iyi bastık, topa sahip olduk ve yeterince gol bulamadık. İkinci yarıda Kayserispor bize sıkıntı çıkardı. Takımda herkes iyi bir ruh gösterdi,” dedi. İyi bir performans sergileyen defans oyuncularını da tebrik eden deneyimli teknik adam, “Tutkulu ve birbirleri için savaşan bir takım gördüm. Hoca olarak bunu görmek çok güzel,” şeklinde konuştu.

Takım Yorgunluğu ve Hedefler

Üç maçlık yoğun program nedeniyle takımda yorgunluk olduğuna dikkat çeken Solskjaer, “Fiziksel kapasitemizin gelişmesi gerektiğini biliyoruz. Mantalitemizi geliştirmeye ihtiyaç yoktu. Oyuncularımız savaşmayı bildi,” ifadelerini kullandı. Hedeflerinin Avrupa Kupaları'na katılmak olduğunu belirten Solskjaer, “Kupa, büyük hedeflerimizden biri. Ligde de puan almak çok önemli. Avrupa büyük bir hedefimiz.” dedi.

Yabancı Kuralı ve Oyuncu Durumları

Yabancı oyuncu kuralı gereği bazı isimleri kadroya almadığını açıklayan Norveçli hoca, “Paulista’nın bir dahaki maçta hazır olmasını bekliyorum. Elan Ricardo da gelecekte önemli bir oyuncu olacak,” dedi. Maçta 9 yabancı futbolcunun sahada olmasından bahseden Solskjaer, “Oyuncular bu kararlara saygı göstermeli,” ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Rakiplere Dikkat!

Solskjaer, Süper Lig’in hücum ağırlıklı bir lig olduğunu belirterek, “Futbolda hiçbir şey sürpriz değildir. Çok teknik direktör ve oyuncu var. Rakiplere iyi hazırlanmalıyız. Bu ligden keyif alıyorum,” şeklinde görüşünü belirtti. Takımların ofansif oyun stilini tercih ettiğini kaydeden hoca, “Rakiplerimize fırsat vermemeliyiz,” diyerek sözlerini tamamladı.