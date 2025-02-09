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Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarına Start Verdi

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına başladı. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 16:32
Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarına Start Verdi

Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarına Start Verdi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, söz konusu müsabakanın hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapıldı.

Antrenman Detayları

Dün Net Global Sivasspor karşısında forma giyen oyuncular, salonda yenileme idmanı yaparken, diğer takım üyeleri kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma koşularıyla başladı ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Ardından, dar alanda oynanan çift kale maçlar yapıldı ve yan top çalışması ile sona erdi.

Gelecek Antrenman

Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından salı günü saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürecek.

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