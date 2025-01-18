Beşiktaş vs Reeder Samsunspor: Değişiklikler ve Anma Töreni

Beşiktaş, Reeder Samsunspor ile oynadığı maçta kadro değişiklikleri yaparken, taraftarlar 1989 faciasını andı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 19:12
Beşiktaş vs Reeder Samsunspor: Değişiklikler ve Anma Töreni

Beşiktaş, Reeder Samsunspor Maçına 4 Değişiklikle Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Reeder Samsunspor'u Tüpraş Stadı'nda ağırladı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, son oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Yeni 11 ve Yedekler

Siyah-beyazlı takım, karşılaşmaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Moatasem Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı. Yedekler arasında ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Alex Oxlade-Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Topraktepe, Süper Lig'in 19. haftasında Sipay Bodrum FK'yı 2-1 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna nazaran yaptıkları değişikliklerle dikkat çekti.

Norveçli Teknik Direktör Tribünde

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Reeder Samsunspor karşılaşmasını tribünden izledi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yöneticilerle bir araya gelen Solskjaer, Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'nın Boluspor'u 4-0 yendiği maçı da takip etti.

Daha sonra teknik ekibe ve futbolculara başarı dileyen deneyimli hoca, Tüpraş Stadı'nda yardımcı antrenörü Erling Moe ve ekibiyle birlikte maçı izledi.

Vincenzo Montella da Oradaydı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş ile Reeder Samsunspor arasındaki mücadelenin olduğu Tüpraş Stadı'ndaydı. Montella, günün açılış maçını da yerinde takip etti.

Taraftarlar 1989 Faciasını Unutmadı

Reeder Samsunspor taraftarları, 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasına dikkat çekerek unutmadıklarını gösterdi. Tüpraş Stadı'nda, kazada yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Kırmızı-beyazlı kafile, maça "Unutmadık, unutmayacağız" pankartıyla sahaya çıkarak acılarını ifade etti.

Maçta kaza sırasında hayatını kaybedenleri anmak için kullanıcılara ayrılan bölümde, kendilerine her zaman destek veren taraftarlar, "Hasretinle yandı gönlüm" pankartıyla bu önemli olayı andı.

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