Bobby Portis'e 25 Maç Ceza: Milwaukee Bucks'ın Pivotu Yasaklı Madde Kullandı!

Milwaukee Bucks'ın pivotu Bobby Portis, yasaklı madde kullanımı sebebiyle 25 maç men cezası aldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:36
Bobby Portis'e 25 Maç Ceza: Milwaukee Bucks'ın Pivotu Yasaklı Madde Kullandı!

Milwaukee Bucks’ın pivotu Bobby Portis, yasaklı madde kullanımı nedeniyle 25 maç men cezası aldı. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarafından duyurulan bu karar, Portis’in uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından geldi.

NBA’in yaptığı açıklamaya göre, 30 yaşındaki basketbolcunun numunesinde "Tramadol" isimli yasaklı madde tespit edildi. Portis'in cezası, Bucks’ın yarın Los Angeles Clippers ile oynayacağı maçla başlayacak.

Bobby Portis, bu sezon Bucks formasıyla 13,7 sayı, 8,3 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı. Bu durum, takımının sezon hedeflerini zora sokacak gibi görünüyor.

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