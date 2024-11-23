Bodrum'da Galatasaray Taraftarları Derneği Lokali Açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Galatasaray Taraftarları Derneği yeni lokali ile taraftar buluşma noktası haline geldi. Gümbet Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Numan Balaban, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve birçok taraftar katıldı.

Renkli Bir Açılış Töreni

Açılış, kurdele kesimi ve pasta ile başladı. Sarı-kırmızılı taraftarların coşkulu marşları ve tezahüratları, törene katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Geleneksel Galatasaray ruhunun sergilendiği bu etkinlikte, taraftarların bir araya gelmesi ve dayanışma içinde olması, takımın birlikteliğini de pekiştiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde Galatasaray Taraftarları Derneği Lokali, açıldı. Gümbet Mahallesi'ndeki lokalin açılış törenine Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Numan Balaban, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ile taraftarlar katıldı.

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde Galatasaray Taraftarları Derneği Lokali, açıldı. Gümbet Mahallesi'ndeki lokalin açılış törenine Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Numan Balaban, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ile taraftarlar katıldı.