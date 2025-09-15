Boluspor'dan Transfer Hamlesi: 20 İmza, 4 Futbolcu Kiralık

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, transfer döneminde 20 oyuncuyla sözleşme imzaladı; 4 futbolcu bir yıllığına kiralandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 14:25
Boluspor'dan transferde kapsamlı hareket

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer döneminde toplam 20 futbolcu ile sözleşme imzaladı ve 4 oyuncuyu 1 yıllığına başka kulüplere kiraladı.

Ligin 5. haftasında 10 puanla 5. sırada yer alan Bolu temsilcisi, tüm mevkilerde kadroyu yenileme hedefiyle yoğun bir transfer süreci geçirdi.

Bir yıllık sözleşme imzalananlar

Kulüp, kaleciler Türker Dırdıroğlu ve Orkun Özdemir, orta saha oyuncuları Harun Alpsoy ve Rahman Buğra Çağıran, santrfor Martin Boakye, sağ bek Ömürcan Artan, sol bek Abdulsamet Kırım, sağ kanat Barış Alıcı ve on numara Doğan Can Davas ile birer yıllık sözleşme imzaladı.

İki ve üç yıllık anlaşmalar

On numara mevkisinde oynayan 20 yaşındaki Mustafa Alptekin Çaylı, sol bek Lucas Lima, ön libero Devran Şenyurt, stoper Loic Kouagba ve sol kanat Rasheed Akanbi ile ikişer yıllığına anlaşma sağlandı. Orta saha oyuncuları Burak Topçu ve 18 yaşındaki Can Arda Yılmaz ile ise üçer yıllık sözleşmeler imzalandı.

Sezon sonuna kadar anlaşmalar

Trendyol Süper Lig ekipleriyle de temas kuran Boluspor, Corendon Alanyaspordan 18 yaşındaki santrfor Arda Usluoğlu, Kocaelispordan stoper Onur Öztonga ve TÜMOSAN Konyaspor'dan sağ bek Abdurrahman Üresin ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Akademiden profesyonel sözleşme

Kulübün akademi futbolcusu Kaan Alp Dizbay ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.

Kiralık gönderilen oyuncular

Boluspor, bir yıllık geçici transfer kapsamında kadrosundaki Arda KöksalOrduspor 1967 AŞ'ye, Harun Yerlikaya'yı Karaman FK'ye, Muhammet ÖzkanKütahyaspor'a ve Hüseyin Turunç’u Edirnespor'a gönderdi.

Kulübün transfer adımları, Boluspor'un sezon hedefleri doğrultusunda kadro derinliğini artırmayı amaçlıyor.

