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Boluspor-Teknik Direktör Ufuk Kahraman: 'Kötü Psikolojiden Kurtulmalıyız'

Boluspor, Gençlerbirliği'ne mağlup oldu. Teknik Direktör Kahraman, kötü psikolojiden kurtulmaları gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 16:55
Boluspor-Teknik Direktör Ufuk Kahraman: 'Kötü Psikolojiden Kurtulmalıyız'

Boluspor, Gençlerbirliği Maçından Sonra Olumsuz Hava ile Karşılaşıyor

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında, Boluspor, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, takımın zor bir fikstüre girdiğini belirterek, bu kötü psikolojiden bir an önce kurtulmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Kahraman'dan Maç Analizi

Kahraman, karşılaşmanın ilk yarısının dengeli gittiğini, ikinci yarıya ise daha iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade etti. Ancak, beklenmedik bir gol yediklerinin altını çizen Kahraman, "En çok çalıştığımız yerden bu şekilde gol yemek beni üzdü. İkinci golü de risk almaya çalıştığımız sırada yedik. Evimizde kaybetmemeliyiz çünkü yukarıyı hedefliyoruz." dedi.

Gelecek Maçlar Üzerine Odaklanacaklar

Kahraman, kaybedilen puanları telafi etme hedefinde olduklarını belirtti. "Esenler Erokspor maçının ardından zor bir seri başlayacak. 10 günde 5 maç oynayacağız; neredeyse 3 günde bir maç olacak. Bir an önce bu kötü psikolojiden kurtulup, önümüzdeki maça odaklanmamız lazım." şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği'nden Galibiyet Yorumu

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen hafta kazandıkları Kocaelispor maçının ardından Bolu'ya da galibiyet için geldiklerini söyledi. Eroğlu, Boluspor'un "gerçek bir antrenör takımı" olduğunu ifade ederek, "Sahada ne yaptığını bilen bir takım, geçiş oyununda etkili bir takıma karşı kolay değildi böyle kazanmak. 10 dakikalık bölümde savunmada kalmak zorunda kaldık ama ardından hem savunmada hem de geçişte başarılıydık. Kazandığımız için mutluyum; her geçen gün daha iyi bir takım oluyoruz. Bu galibiyet bizi yukarıya tırmandırdı." şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor ile Gençlerbirliği, Bolu Atatürk Stadı'nda karşılaştı....

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor ile Gençlerbirliği, Bolu Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Gençlerbirliği teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor ile Gençlerbirliği, Bolu Atatürk Stadı'nda karşılaştı....

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor ile Gençlerbirliği, Bolu Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Gençlerbirliği teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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