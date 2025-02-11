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Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman ile Yollarını Ayırdı

Boluspor, teknik direktör Arif Ufuk Kahraman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kahraman'a teşekkür edildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 20:57
Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman ile Yollarını Ayırdı

Boluspor'da Koç Krizi: Arif Ufuk Kahraman Görevden Ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Geosis Boluspor, teknik direktör Arif Ufuk Kahraman ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Kahraman ile karşılıklı anlaşma ile ayrıldığı ifade edildi.

Kulüp, yaptığı paylaşımda Kahraman'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, ona ve ekibine gelecekteki kariyerlerinde başarılar dileğinde bulundu.

Kahraman Dönemi Istikrarsız Geçti

Boluspor, sezonun 5'inci haftasında takımın başına getirdiği Kahraman yönetiminde toplamda 19 maç oynadı. Bu süreçte 8 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak 28 puan topladı.

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