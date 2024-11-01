Boluspor, Ümraniyespor'u 3-0 Geçti

Trendyol 1. Lig 11. Hafta Mücadelesi

Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Boluspor, Central Hospital Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Maçın Özeti

Boluspor, evinde oynadığı bu maçı 3-0’lık skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor ile Central Hospital Ümraniyespor Bolu Atatürk Stadında karşılaştı. Bir pozisyonunda Bolusporlu futbolcu Abramovski (ortada) rakibi Benny (solda) ile mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor ile Central Hospital Ümraniyespor Bolu Atatürk Stadında karşılaştı. Bir pozisyonunda Bolusporlu futbolcu Abramovski (ortada) rakibi Benny (solda) ile mücadele etti.