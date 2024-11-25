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Boston Celtics'ten Üst Üste 5. Galibiyet: Timberwolves'u 107-105 Yenerek Gücünü Gösterdi

Boston Celtics, Minnesota Timberwolves'u 107-105 yenerek ardışık 5. galibiyetine ulaştı. Cleveland Cavaliers ise Toronto Raptors'u mağlup etti.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:56
Boston Celtics'ten Üst Üste 5. Galibiyet: Timberwolves'u 107-105 Yenerek Gücünü Gösterdi

Boston Celtics'ten Üst Üste 5. Galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Minnesota Timberwolves'u 107-105 mağlup ederek art arda 5. galibiyetini elde etti. Bu karşılaşma, NBA sezonuna dair heyecan verici mücadelelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Celtics Performansı ve Oyuncu İstatistikleri

Doğu Konferansı'nın ikincisi olan Celtics, bu galibiyet ile sezonunun 14. galibiyetine ulaşarak başarılarına devam ediyor. Jaylen Brown, 29 sayı ve 4 asist ile takıma damga vuran isimlerden biri olurken, Jayson Tatum 26 sayı, 8 ribaunt ve Derrick White da 19 sayı, 9 ribauntluk performansları ile dikkat çekti.

Timberwolves'un Mücadelesi

Timberwolves'ta ise Anthony Edwards, 28 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Julius Randle, 23 sayı ve 6 ribaunt, Rudy Gobert ise 10 sayı ve 20 ribaunt ile mücadele etti. Ancak tüm bu çabalar, sezonun 8. mağlubiyetini engelleyemedi.

Cavaliers'tan Yine Galibiyet

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Toronto Raptors'u 122-108 yenerek 18. maçında 17. galibiyetini elde etti. Ty Jerome ve Donovan Mitchell, her ikisi de 26 sayı üreterek önemli bir katkı sağladı. Raptors ise bu sezon 13. yenilgisini aldı.

Maç Sonuçları

  • Boston Celtics - Minnesota Timberwolves: 107-105
  • Indiana Pacers - Washington Wizards: 115-103
  • Philadelphia 76ers - Los Angeles Clippers: 99-125
  • Miami Heat - Dallas Mavericks: 123-118 (Uzatmada)
  • Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors: 122-108
  • Sacramento Kings - Brooklyn Nets: 103-108

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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