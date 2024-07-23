BtcTurk, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türk Sporuna Destek Oluyor

BtcTurk'ten Milli Sporculara Destek

BtcTurk, bu yaz Paris'te gerçekleşecek olan 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile resmi sponsor anlaşmasına imza attı. Şirket, toplamda 21 milli sporcuya finansal destek sağlayacak.

Tüm Dünyayı Sarsacak Oyunlar

26 Temmuz ile 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan olimpiyatlarda Türkiye, 18 farklı branşta toplam 102 sporcu ile yer alacak. BtcTurk, Bitcoin'in sınırlı arzına atıfta bulunarak, 21 milli sporcuya 10 bin dolarlık destek verecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Sponsorluk

Ayrıca BtcTurk, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ana sponsorluğunu da üstlenmiş durumda. Takım, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanma hedefiyle mücadele edecek.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları Sponsoru

Şirket, haziran ayında yaptığı anlaşma çerçevesinde, 28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin de ana sponsoru olacak. BtcTurk'un destekleri sayesinde milli sporcular, bu önemli organizasyonda Türkiye'yi temsil edecekler.