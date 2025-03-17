Bursaspor, Teknik Direktör Batalla ile Anlaşarak Ayrıldı

Bursaspor, Teknik Direktör Batalla ile Yollarını Ayırdı

Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Sayın Batalla’ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz," ifadesi kullanıldı.

Başkan Çelik'ten Teşekkür Mesajı

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Verdiğin hizmetler için teşekkür ederim Pablo, bundan sonra da bu şehrin çocuklarının Bursasporlu olması için bizimle beraber misyonun devam ediyor, gracias amigo" sözlerine yer verdi.