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Bursaspor, Teknik Direktör Batalla ile Ayrıldı

Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdı. Başkana göre, karar her iki taraf için de hayırlı oldu.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 21:19
Bursaspor, Teknik Direktör Batalla ile Ayrıldı

Bursaspor, Teknik Direktör Batalla ile Yollarını Ayırdı

Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Pablo Martin Batalla ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Başkan Çelik'ten Açıklama

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, teknik ekibi güçlendirmek amacıyla Batalla ile görüştüklerini belirtti. Ancak Batalla’nın durumu kabul etmediğini söyleyen Çelik, "Böyle bir tasarrufta bulunmamız halinde görevini bırakacağını ifade etmiştir. Bu görüşme neticesinde kendisiyle yollarımızı ayırma kararı aldık. Bu kararın hem Bursaspor için hem de sevgili hocamız için hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

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