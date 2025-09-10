Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası'nda Yarı Finalde — 4. Madalya Garantisi

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda çeyrek finali 5-0 kazanıp yarı finale çıkarak kariyerindeki 4. madalyayı garantiledi.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 20:41
Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde Hindistan'dan Zareen Nikhat ile karşılaştı ve yarı finale yükseldi.

Maç, Liverpool'daki M&S Bank Arena'da oynandı. Bir ihtar almasına rağmen üstün bir mücadele sergileyen Buse Naz, maçı 5-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu, dünya şampiyonalarında İstanbul 2022'de altın madalya kazanmış; 2019'da ve bu yıl Sırbistan'da gümüş madalya elde etmişti. Yarı finale çıkarak kariyerindeki 4. madalyasını garantilemiş oldu.

Milli sporcu, yarı finalde 13 Eylül Cumartesi günü Özbekistan'dan Feruza Kazakova ile karşılaşacak.

Buse Naz: "Eve şampiyon olarak dönmek istiyorum"

Müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan Buse Naz, şu ifadeleri kullandı: "Eve şampiyon olarak dönmek istiyorum. Karşımda 2 kez dünya şampiyonu olmuş değerli bir sporcu vardı. Final niteliğinde bir maçtı. Antrenörlerime, fizyoterapistime emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kayıplar illa ki oluyor ama hedefimiz her zaman altın madalyadır."

