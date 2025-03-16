Büşra Işıldar, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Büşra Işıldar, Sırbistan'daki Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 23:01
Büşra Işıldar, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Milli Boksör Büşra Işıldar'dan Tarihi Başarı

Büşra Işıldar, Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda gümüş madalya kazanarak kariyerinde önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonanın final maçında Rus sporcu Saltanat Medenova ile karşılaşan milli boksör, üç raundu da kaybederek dünya ikincisi oldu. Bu, Büşra için büyükler kategorisinde ilk defa uluslararası arenada final oynama deneyimi oldu.

Gençler Kategorisinde Başarılar

23 yaşındaki boksör, gençler kategorisinde birçok şampiyonluk elde etmiş, büyükler düzeyinde ise Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda bir kez bronz madalya kazanmıştı. Bu dönem, onun boks kariyerinde bir dönüm noktası olarak kaydediliyor.

Büşra Işıldar, kariyerinin ilk Büyükler Dünya Şampiyonası'nda mücadele ederek gümüş madalya almayı başardı. Bu başarı, milli boks sporunda umut verici bir geleceğin habercisi olarak değerlendiriliyor.

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