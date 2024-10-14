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Büşra Ün, Okçulukta Türkiye Şampiyonu Oldu

Paralimpik sporcu Büşra Ün, okçulukta Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 11:20
Büşra Ün, Okçulukta Türkiye Şampiyonu Oldu

Paralimpik Sporcu Büşra Ün'ün Elde Ettiği Başarı

Tekerlekli sandalye tenisinde dikkate değer başarılar kazanan Büşra Ün, tenisten sonra yöneldiği okçulukta Türkiye Cumhuriyeti şampiyonu oldu. Rio ve Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Ün, artık okçuluk alanında uluslararası başarılar elde etmeyi hedefliyor.

Tarihî Bir Geçiş

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ederek bir ilke imza atan Büşra Ün, Tokyo Oyunları'nın ardından tenisi bırakma kararı aldı. Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda makaralı yay açık kategorisinde altın madalyayı kazandı.

Öznur Cüre Girdi'ye Karşı Kazandı

Büşra Ün, şampiyonluktan sonra yaptığı açıklamada, finalde karşılaştığı Öznur Cüre Girdi'nin Türkiye için önemli işler başardığını belirtti ve şunları ekledi: "Çok keyifli bir maçtı. Kim kazansa hak ediyordu, ben kazandım. Mutluyum tabii ki."

Okçulukta Hedefleri Yükseliyor

Eski branşı olan tenisten sonra okçulukta başarıyı hedeflediğini ifade eden Ün, "Paralimpik Oyunları'nda madalya hayalim devam ediyor. Bu nedenle okçuluğu seçtim. Türkiye'de sistemin en iyi işlediği branşlardan biri olarak gördüm." şeklinde konuştu.

Göztepe Kulübü'nde Başarı

Okçuluk antrenmanlarına Göztepe Kulübü'nde başladıktan sonra düzenli bir antrenman programı izlediğini vurgulayan Büşra Ün, "Bu süreçte hızlı bir gelişim göstererek madalyayı kazandım." dedi. Ayrıca, milli takıma katıldığında birlikte çalışacağı sporcuların deneyim ve yetenekleri sayesinde büyük başarılara imza atabileceklerini söyledi.

Tenisin Mental Yararları

Büşra Ün, tenisin hayatındaki önemli bir yere sahip olduğunu ve mental olarak faydasını hissettiğini de sözlerine ekledi: "Tenis oynamayı sürdürdüm. Ama bir bağlantımdan kopmak, mental anlamda zorluklar yarattı." dedi.

Büşra Ün, Göztepe Kulübü'nü sadece popüler branşlarda değil, birçok branşta temsil etmekten mutluluk duyduğunu ve paralimpik branş alanında kulübe ilk Türkiye şampiyonluğunu kazandırdığı için gurur duyduğunu belirtti.

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü...

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü bünyesinde okçuluğa başlayan Büşra Ün, hazırlıklarını sürdürdüğü Gürsel Aksel Stadyumunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü...

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü bünyesinde okçuluğa başlayan Büşra Ün, hazırlıklarını sürdürdüğü Gürsel Aksel Stadyumunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü...

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü bünyesinde okçuluğa başlayan Büşra Ün, hazırlıklarını sürdürdüğü Gürsel Aksel Stadyumunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü...

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü bünyesinde okçuluğa başlayan Büşra Ün, hazırlıklarını sürdürdüğü Gürsel Aksel Stadyumunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü...

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü bünyesinde okçuluğa başlayan Büşra Ün, hazırlıklarını sürdürdüğü Gürsel Aksel Stadyumunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü...

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü bünyesinde okçuluğa başlayan Büşra Ün, hazırlıklarını sürdürdüğü Gürsel Aksel Stadyumunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü...

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü bünyesinde okçuluğa başlayan Büşra Ün, hazırlıklarını sürdürdüğü Gürsel Aksel Stadyumunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü...

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü bünyesinde okçuluğa başlayan Büşra Ün, hazırlıklarını sürdürdüğü Gürsel Aksel Stadyumunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü...

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü bünyesinde okçuluğa başlayan Büşra Ün, hazırlıklarını sürdürdüğü Gürsel Aksel Stadyumunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü...

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü bünyesinde okçuluğa başlayan Büşra Ün, hazırlıklarını sürdürdüğü Gürsel Aksel Stadyumunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü...

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü bünyesinde okçuluğa başlayan Büşra Ün, hazırlıklarını sürdürdüğü Gürsel Aksel Stadyumunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü...

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü bünyesinde okçuluğa başlayan Büşra Ün, hazırlıklarını sürdürdüğü Gürsel Aksel Stadyumunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü...

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü bünyesinde okçuluğa başlayan Büşra Ün, hazırlıklarını sürdürdüğü Gürsel Aksel Stadyumunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü...

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü bünyesinde okçuluğa başlayan Büşra Ün, hazırlıklarını sürdürdüğü Gürsel Aksel Stadyumunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü...

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü bünyesinde okçuluğa başlayan Büşra Ün, hazırlıklarını sürdürdüğü Gürsel Aksel Stadyumunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü...

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü bünyesinde okçuluğa başlayan Büşra Ün, hazırlıklarını sürdürdüğü Gürsel Aksel Stadyumunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü...

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü bünyesinde okçuluğa başlayan Büşra Ün, hazırlıklarını sürdürdüğü Gürsel Aksel Stadyumunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü...

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü bünyesinde okçuluğa başlayan Büşra Ün, hazırlıklarını sürdürdüğü Gürsel Aksel Stadyumunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü...

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü bünyesinde okçuluğa başlayan Büşra Ün, hazırlıklarını sürdürdüğü Gürsel Aksel Stadyumunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü...

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak Göztepe Kulübü bünyesinde okçuluğa başlayan Büşra Ün, hazırlıklarını sürdürdüğü Gürsel Aksel Stadyumunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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