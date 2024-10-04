Çaykur Rizespor'un Zorlu Galibiyeti; İlhan Palut ve Mehmet Aurelio'dan Açıklamalar

Çaykur Rizespor-Antalyaspor Maçının Ardından

Çaykur Rizespor'un Galibiyeti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında, Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek değerli bir üç puan kazanmış oldu. Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, galibiyetin stresi azaltacağını ve öz güven getireceğini belirtti.

İlhan Palut'un Değerlendirmeleri

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Palut, takımının kötü bir periyottan çıkmak için bu maça hazırlandığını ifade etti. "Beş kere kaybettik. Bunlardan Galatasaray maçını bir kenara bıraktığımızda diğer dört mağlubiyette daha iyi oyunlar sergiledik. Futbolun doğasında bu var. Bugün istediklerimizi gerçekleştiremedik ama golleri bulduk. Maçın son dakikalarında yediğimiz gol, bizim için stresli anlar yaşattı," diye belirtti.

Gelecek için Umut Verici

Palut, galibiyetin ihtiyacını vurgulayarak, "Bu galibiyet stresi azaltacak ve öz güven getirecek. Hala daha işimizin başındayız, beş maç kaybettik ve bunlardan birini telafi ettik. İyi oyunlar sergileyerek, daha fazla puan kazanmalıyız. Oyuncularım baskı altında savaştı, onları tebrik ediyorum," şeklinde konuştu.

Antalyaspor'un Düşünceleri

Mehmet Aurelio Açıklamada Bulundu

Antalyaspor yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, zorlu bir deplasmanda mücadele ettiklerini ifade etti. "İlk yarıda topa sahip olma konusunda üstünlük sağladık. Rakibe fazla fırsat vermedik, ancak ilk pozisyonlarında golü buldular. İkinci yarıda oyuna daha fazla müdahil olabilirdik, ama skor anlamında geri dönemedik. Maalesef bu akşam kaybettik," diyerek takımının performansını değerlendirdi.