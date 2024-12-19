Cercle Brugge-RAMS Başakşehir Maçında Son Hazırlıklar Tamamlandı

Cercle Brugge-RAMS Başakşehir Maç Detayları

UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında heyecan verici bir karşılaşma bekleniyor. Cercle Brugge, RAMS Başakşehir ile mücadele etmek üzere Jan Breydel Stadyumu'nda bir araya gelecek.

Maç Bilgileri

Stat: Jan Breydel

Hakemler: Istvan Vad, Vencel Toth, Istvan Albert (Macaristan)

Takım Kadroları

Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Magnee, Miangue, Ravych, Minda, Francis, De Wilde, Augusto, Brunner, Somers

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Davidson, Piatek

Her iki takım da bu maçta galibiyet hedefliyor ve futbolseverler, karşılaşmanın sonucu için sabırsızlanıyor.