Cercle Brugge-RAMS Başakşehir Maçında Son Hazırlıklar Tamamlandı

Cercle Brugge-RAMS Başakşehir Maç Detayları
UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında heyecan verici bir karşılaşma bekleniyor. Cercle Brugge, RAMS Başakşehir ile mücadele etmek üzere Jan Breydel Stadyumu'nda bir araya gelecek.
Maç Bilgileri
Stat: Jan Breydel
Hakemler: Istvan Vad, Vencel Toth, Istvan Albert (Macaristan)
Takım Kadroları
Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Magnee, Miangue, Ravych, Minda, Francis, De Wilde, Augusto, Brunner, Somers
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Davidson, Piatek
Her iki takım da bu maçta galibiyet hedefliyor ve futbolseverler, karşılaşmanın sonucu için sabırsızlanıyor.