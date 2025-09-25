Christ Oulai: "Trabzonspor'u Kupalara Taşımak İstiyorum"

4 maçlık cezası sona erdi, bordo-mavili formayı giymeyi bekliyor

Trabzonspor'un yeni transferi Christ Inao Oulai, bordo-mavili formayı giymek için gün sayıyor. 4 maçlık cezası sona eren genç futbolcu, "Buraya gelmekteki amacım kulübü yukarılara taşımak, tabii ki kupalar kazanmak." dedi.

Oulai, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynanacak maçın hazırlıkları öncesinde düzenlenen antrenman öncesi basın mensuplarına konuştu. Adaptasyon sürecinin iyi gittiğini söyleyen Oulai, "Hem bireysel hem de kolektif açıdan iyi geçtiğini düşünüyorum. Takım arkadaşlarım da beni gerçekten çok iyi karşıladı. Bu nedenle iyi geçti ve iyi bir yerdeyim." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a gelmeden önce ülkesi Fildişi Sahilli eski oyuncularla görüşmediğini belirten Oulai, kulübün kendisine gösterdiği ilgi ve futbol tutkusunun kendisini etkilediğini vurguladı: "Trabzonspor’un bana gösterdiği ilgi, futbol tutkusu beni gerçekten cezbetti. Benim de en çok sevdiğim şeylerden biridir."

Lig değerlendirmesinde ise Oulai, Trendyol Süper Lig için "Büyük oyuncuların oynadığı, başarılı ve zorlu bir lig. Ligin üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. Ligue 2'den kesinlikle daha yukarıda. Üst seviye performanslar gösteriliyor ben de bu şekilde daha çok yol kat edebilirim." ifadelerini kullandı.

Oyun tarzı, pozisyon esnekliği ve kırmızı kart

Oyun tarzını anlatırken Oulai, "Ben ritmi olan, risk almaktan korkmayan cesur bir oyuncuyum." dedi. Daha önceki takımındaki kırmızı karta ilişkin soruyu ise değerlendirmek istemediğini belirterek, "Bu aslında çok konuşmak istemediğim bir konu. Ben artık Trabzonspor’a geldim, Trabzonspor’a odaklanmak istiyorum." diye konuştu. Ayrıca, hocasının kendisini nerede görmek isterse orada takıma yardımcı olacağını ekledi: "Benim çok sabit pozisyon tercihim yok. Hocamız beni nerede görmek istiyorsa, orada takıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum."

Resmi maçlarda henüz forma giymediğini ve bu nedenle performans hakkında konuşmak istemediğini söyleyen Oulai, "İlk olarak resmi maça çıkmak istiyorum. Benim hedefim de takıma, hocamıza arkadaşlarıma yardımcı olmak. Hocamız iyi bir hoca, beni buraya aldı, hoş karşıladı, en başından beri adaptasyonuma da yardımcı oldu. Bu açıdan ona çok teşekkür ediyorum." dedi.

Genç oyuncu, gençlerle bire bir iletişim kurma fırsatı bulamadığını ancak geçen yılki final maçını izlediğini belirterek, "Gerçekten kaliteli bir ekip olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Fransız ekibi Bastia'dan transfer ettiği 19 yaşındaki Oulai, eski takımıyla oynadığı son maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bordo-mavili formayı ilk 4 resmi maçta giyememişti.

