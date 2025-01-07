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Cizre Belediyespor, İki Yeni Pasörle Gücüne Güç Katıyor

Cizre Belediyespor, Igor Kolodinsky ve Ahmet Boz ile transfer anlaşması yaparak kadrosunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:56
Cizre Belediyespor, İki Yeni Pasörle Gücüne Güç Katıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi takımlarından RAMS Global Cizre Belediyespor, yeni sezon için önemli bir hamle yaptı. Kulüp, Develi Belediyespor'dan pasör Igor Kolodinsky ve Gebze Belediyespor'dan pasör Ahmet Boz ile anlaşma sağladı.

Yeşil-kırmızılı kulübün yaptığı resmi açıklamaya göre, 32 yaşındaki Igor Kolodinsky ve 24 yaşındaki Ahmet Boz ile sezon sonuna kadar geçici transfer sözleşmeleri imzalandı.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız 2 oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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