Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u İlk Yarıda Geçti

Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmada Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. İlk yarı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın Önemli Anları

Maçın başlama düdüğüyle birlikte, Rizespor'un 1. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atağında, Varesanovic'in ceza sahası dışından vurduğu şut, az farkla auta gitti.

18. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan yaptığı atakta, Hadergjonaj'ın ortasıyla Cordova'nın gelişine vuruşu, direğin yanından dışarı çıktı.

29. dakikada Rizespor'dan Zeqiri'nin ceza sahasına gönderdiği ortada, Olawoyin'in şutunu kale çizgisi üzerinde Lima uzaklaştırarak tehlikenin büyümesine engel oldu.

İlk Yarıda Alanyaspor'un Golü

33. dakikada, Alanyaspor sağ kanattan geliştirdiği atakta, Augusto'nun ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Janvier, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi ve tüm gözler ikinci yarıya çevrildi.