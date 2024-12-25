Danilos Pizza, Melikgazi Kayseri'yi 86-77 Mağlup Etti

Danilos Pizza, Melikgazi Kayseri'yi Yenerek Kendine Güvendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Danilos Pizza, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 86-77'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu galibiyet, Danilos Pizza'nın ligin ilerleyen haftalarında daha fazla ivme kazanmasını sağladı. Taraftarlarının önünde sergiledikleri etkileyici oyunla birlikteliklerini pekiştiren Danilos Pizza, ligdeki iddialarını sürdürüyor.

Öte yandan, Melikgazi Kayseri Basketbol ise aldığı bu mağlubiyetle, ligin seyri açısından zorlu bir döneme girdi. Gelecek maçlar için stratejilerini gözden geçirmesi gerekecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Danilos Pizza ile Melikgazi Kayseri Basketbol Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Danilos Pizza oyuncusu Beatrice Mompremier (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Danilos Pizza ile Melikgazi Kayseri Basketbol Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Danilos Pizza oyuncusu Beatrice Mompremier (ortada) rakipleriyle mücadele etti.