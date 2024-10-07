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Darüşşafaka Lassa'dan Kötü Haber: Silas Melson Sezonu Kapattı

Darüşşafaka Lassa, Silas Melson'un aşil tendonundaki yırtık nedeniyle sezonu kapattığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 20:07
Darüşşafaka Lassa'dan Kötü Haber: Silas Melson Sezonu Kapattı

Darüşşafaka Lassa'dan Üzücü Açıklama

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Darüşşafaka Lassa, önemli bir kayıp yaşadığını duyurdu. Kulüp, 28 yaşındaki oyun kurucusu Silas Melson'un sezonu kapattığını açıkladı.

Sakatlık Sebebiyle Sezon Sonlandı

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Melson'un ligin ilk haftasında Aliağa Petkimspor ile oynanan karşılaşmada sakatlandığı belirtildi. Maçın ardından gerçekleştirilen sağlık kontrolünde, oyuncunun aşil tendonunda yırtık tespit edildiği ve bu nedenle sezonun geri kalanını kaçıracağı ifade edildi.

Geçmiş Sezon Başarısıyla Hayal Kırıklığı Yaşattı

Silas Melson, geçen sezonunu Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg takımında geçirerek dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezon başında Darüşşafaka Lassa kadrosuna katılan ABD'li basketbolcunun yaşadığı bu sakatlık, kulüp için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

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