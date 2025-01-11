Demirel'den Beşiktaş Maçının Ardından Önemli Açıklamalar

Beşiktaş'a 2-1 yenilen Bodrum FK Teknik Direktörü Demirel, yetenek eksikliğine vurgu yaptı ve hakem kararlarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 22:13
Demirel'den Beşiktaş Maçının Ardından Önemli Açıklamalar

Demirel: "Sonuç alamadık"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş’a 2-1 yenilen Sipay Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımlarının iyi bir mücadele sergilediğini ancak yetensizlik nedeniyle arzu ettikleri sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

Hakem Kararlarına Tepki

Tüpraş Stadı’nda oynanan maçın ardından basın toplantısında konuşan Demirel, "42 kez ceza sahasına girdik. 2 üstü gol beklentimiz var ama beceri ve yetenek sizi sonuçlara götürüyor. Sonuç alamadık. Bunun bir sebebi de hakem. Taylan'ın pozisyonunda akan oyunun durdurulup VAR'dan penaltı verilmediğini ilk defa gördüm. Bunun gerekçesini bilmiyorum ama inşallah açıklamasını yaparlar. Ayrıca Al Musrati'nin dirseği de etkiliydi. Ancak hiçbir karar bizim lehimize sonuçlanmadı." ifadelerini kullandı.

Gelecek Hedefleri

Demirel, mevcut kadronun Süper Lig için yeterli olmadığını belirtirken, “Bunu bilerek buraya geldim. Çalışacağız. Çalıştığım takımlarda hep zor şartlar altında kadroyu bir yerlere getirmeye çalışıyorum. İnşallah bu sene ligde kalırsak, daha düzenli bir kadro ve hedefi olan Bodrumspor izlettireceğimi düşünüyorum.” dedi. Ayrıca, transferlerle birlikte daha üst sıraları hedefleyen bir Sipay Bodrum FK yaratacaklarını sözlerine ekledi.

VAR Uygulaması Üzerine Değerlendirme

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de geçici süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesine de değinen Demirel, “Sadece bunun değişmesiyle Türk futbolu düzelmez. Hakemlerin değişmesiyle de düzelmez. Düzelmesi gereken çok şey var ama biz görür müyüz bilmiyorum.” şeklinde konuştu.

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