Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nda 12. Sırayı Aldı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Şampiyonası'nın Tayland'daki ilk yarışını 12. sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 10:37
Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nda 12. Sırayı Aldı

Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nda İlk Yarışa Çıktı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Tayland'aki sezonun ilk ayağında 12. sırayı elde etti. Bu sezon Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Öncü, Buriram'daki Chang Uluslararası Yarış Pisti'nde 22 turdan oluşan mücadelede ter döktü.

Yarışta zaferi, Liqui Moly Dynavolt Intact GP adına mücadele eden İspanyol sporcu Manuel Gonzalez kazandı. İkinci basamakta Fantic Racing Lino Sonego takımından İspanyol pilot Aron Canet, üçüncülüğü ise Liqui Moly Dynavolt Intact GP takımından Avustralyalı pilot Senna Agius aldı.

Sezonun İkinci Ayağı

Dünya Moto2 Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı, 14-16 Mart tarihlerinde Arjantin'de gerçekleştirilecek.

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