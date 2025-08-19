DOLAR
Dorgeles Nene, Fenerbahçe'de sağlık kontrolünden geçti

Dorgeles Nene, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde kapsamlı sağlık kontrolünden geçti; kan tetkikleri ve MR dahil testler tamamlandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 22:42
Dorgeles Nene, Fenerbahçe'de sağlık kontrolünden geçti

Medicana Ataşehir'de kapsamlı muayene

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transfer Dorgeles Nene Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Öncelikle kan tetkikleri yapılan futbolcunun kontrollerinin; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam ettiği belirtildi.

Efor, akciğer ve kardiyak testleri ile birlikte gerçekleştirilen radyolojik tetkiklerin ardından, MR çekimi ile kontrollerin tamamlandığı kaydedildi.

