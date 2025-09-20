Dünya Şampiyonu Nusrat Allahverdi: Günde 6 Saat Antremanla 2028 Olimpiyat Hedefi

Romanya'da düzenlenen Gençler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada 26.98 saniye ile altın madalya kazanan Nusrat Allahverdi, kariyerini olimpiyat hedefiyle ilerletiyor.

Kariyer ve antrenman rutini

MUSTAFA BİKEÇ - Ailesinin yönlendirmesiyle 4 yaşında yüzmeye başlayan Nusrat Allahverdi, ulusal ve uluslararası başarılarına yenilerini eklemek için yoğun bir antrenman programı uyguluyor. Azerbaycan doğumlu Nusrat Allahverdi (18), geçen yıl seçildiği milli takımda yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalarda çok sayıda derece elde etti.

Galatasaray Kulübü sporcusu Nusrat, antrenörü Eray Açıkgöz eşliğinde; Litvanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası, bu sene Temmuz ayında Slovakya'daki Gençler Avrupa Şampiyonası ve geçen ay Romanya'da gerçekleşen Gençler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda altın madalyalar kazandı. Antrenmanları haftada 9 seans olup, günde 6 saate kadar çıkıyor.

Hedefler ve motivasyon

Öncelikli hedef Akdeniz Oyunları ve Los Angeles 2028. Milli yüzücü AA muhabirine, yüzmeye ailesinin yönlendirmesiyle başladığını ve yıllar içinde çeşitli turnuvalara katıldığını anlattı.

Yoğun antrenmanlarına rağmen hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini belirten Nusrat, dünya ve olimpiyat rekortmeni İngiliz Adam Peaty ile Berkay Ömer Öğretir'i örnek aldığını söyledi.

"Şu an bizimle değil ama uzun süre beraber çalıştık. Çok örnek aldığım bir karakterdi. Gelişmemde bana da yardımcı oldu. Teşekkür ederim kendisine."

Olimpiyat barajının gelecek yıl açıklanacağını ve bu hedefle hazırlıklarını sürdürdüğünü vurgulayan Nusrat, şöyle devam etti:

"Öncelikli hedefimiz olimpiyat. Olimpiyat barajı seneye açıklanacak inşallah. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var uzun kulvar, orada inşallah altın madalya bekliyoruz. Öyle bir hedefimiz var. Daha sonrasında da olimpiyat var 2028'de. Kasım ayında İslami Dayanışma Oyunları var, orada da bir madalya hedefimiz var. Sonrasında Akdeniz Oyunları var. Haftada 9 antrenman yapıyoruz."

Günün çoğunu havuzda geçirdiklerini belirten Nusrat, "Sabah, akşam çift antrenman olduğunda 5-6 saate çıkıyor. Yoğun bir program oluyor bizim için." dedi.

Antrenörün değerlendirmesi

Antrenör Eray Açıkgöz, Nusrat Allahverdi'nin azimli bir sporcu olduğunu ve 6 yıldır birlikte çalıştıklarını söyledi.

"Nusrat, öncelikle çok disiplinli, çok karakterli bir sporcu. Geçen seneki Avrupa şampiyonluğundan sonra bu yıl da tekrar bir Avrupa ve dünya şampiyonluğuyla kariyerini bu noktaya getirdi. Tabii bu başarılardan sonra dünyadaki en büyük organizasyon olimpiyat. Olimpiyat için hedeflerimizi belirledik. 2028 Olimpiyatları için de çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde sürdürüyoruz."

Açıkgöz, Nusrat'ın farklı özelliklere sahip bir sporcu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yarışma güdüsü çok iyi birisi, dolayısıyla gençler, büyükler kategorisinde çok büyük başarılara imza attı. Erkekler 50 metre kurbağalamada şu an yüzmüş olduğu derece 26.98, 27 saniyenin altı çok iyi bir zamanlama. Dünyada tüm kategoriler içerisinde ilk 10-15'te yer alıyor. Olimpiyat barajları açıklanacak önümüzdeki sezon. Yaptığımız istatistikler doğrultusunda şu an o barajları geçiyor. Bizim amacımız oraya katılmak değil, orada yarışmacı olabilmek. 2028 yılında final ilk hedef ama gerçek hedefimiz de 2032 yılında Avustralya'da yapılacak olimpiyatlarda kürsü görmek."

