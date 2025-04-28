Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2. Etabı Antalya'da Tamamlandı

Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Antalya'da Tamamlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2. etabı, Yassıtepe ile Kleopatra Plajı'nın batı tarafındaki alanda başarıyla tamamlandı. Bu heyecan verici organizasyona 27 ülkeden 90 yarışmacı katıldı.

Renkli görüntülerin yaşandığı şampiyonada, sporcular 4 gün boyunca toplamda 8’er sorti uçuş yaparak hedefe en yakın inişi gerçekleştirmenin mücadelesini verdi. Yarışmanın sonunda genel klasmanın kazananları belli oldu.

Dereceye Giren Sporcular

Genel klasmanda birincilik ödülüne Çinli sporcu Yang Chen layık görülürken, Türkiye'den Kerem Dinçer ikinci, Almanya'dan Lennard Schubert ise üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Çekya'dan Lucie Martinkova birinci, Tayvan'dan Huang Mantoro ikinci ve Kosova'dan Lisjeta Thaqi üçüncü sırayı aldı.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, gelecekte düzenlenecek olan Cat 1 kategorisindeki organizasyonun Ekim ayında Türkiye'de ilk kez gerçekleştirileceğini açıkladı.

Gencelli, Alanya'nın dünya çapında sporcu ve ziyaretçileri çekeceğini belirterek, "Spor turizmi sayesinde Alanya'nın tanıtımı daha da güçlenecek. Alanya, yalnızca deniz, kum, güneş turizmi ile değil, spor, doğa ve kültür turizmiyle de markalaşıyor. Düzenlediğimiz bu tür uluslararası organizasyonlarla şehrimizi yılın 12 ayı canlı bir turizm destinasyonu haline getirmeyi hedefliyoruz.”

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2. etabı tamamlandı. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Yarışmanın sonunda genel klasmanda Çinli yarışçı Yang Chen birinci, Türkiye'den Kerem Dinçer ikinci ve Almanya'dan Lennard Schubert üçüncü oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2. etabı tamamlandı. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Yarışmanın sonunda genel klasmanda Çinli yarışçı Yang Chen birinci, Türkiye'den Kerem Dinçer ikinci ve Almanya'dan Lennard Schubert üçüncü oldu.