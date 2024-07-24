Ecmel Sarıalioğlu'ndan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Ziyaret

Ecmel Sarıalioğlu'ndan TFF'ye Ziyaret

İstanbulspor Kulübü’nün Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na bir ziyarette bulundu.

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Gerçekleştirilen bu "hayırlı olsun" ziyaretinin adresi, Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri oldu. Ziyaret sırasında iki yönetici, Türk futbolunun geleceği hakkında çeşitli projeler ve güncel gelişmeler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

A Milli Takım Forması Hediyesi

Ziyaretin sonunda, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’na A Milli Takım forması hediye ederek anıyı ölümsüzleştirdi.