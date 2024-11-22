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Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı 3-1 Yenerek Vodafone Sultanlar Ligi'nde Gücünü Gösterdi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Maçta setler 25-13, 24-26, 22-25, 16-25 sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 20:25
Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı 3-1 Yenerek Vodafone Sultanlar Ligi'nde Gücünü Gösterdi

Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı 3-1 ile Geçti

İstanbul'da gerçekleştirilen Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. hafta açılış maçında, Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maç, BJK Fibabanka salonunda oynandı ve hakemlik görevini Ebru Kaya ve Sadettin Kıral üstlendi.

Maçta Eczacıbaşı Dynavit, erken setlerde üstünlüğü eline alarak büyük bir avantaj sağladı. Set sonuçları ise şu şekilde şekillendi: 25-13, 24-26, 22-25, 16-25. Toplamda 114 dakika süren mücadelede Eczacıbaşı, setleri kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş kadrosunda Merve Tanıl, Rozanski, Bengisu Aygün, Brakocevic, Saliha Şahin ve Maglio; Eczacıbaşı Dynavit takımında ise Elif Şahin, Yaprak Erkek, Rettke, Boskovic, Hande Baladin ve Stevanovic yer aldı.

Eczacıbaşı Dynavit, bu sonuçla Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki iddiasını bir kez daha kanıtladı ve rakibini kıyasıya bir mücadele ile geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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