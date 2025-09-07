EHF Erkekler Avrupa Kupası: Balatonfüredi KSE 43-20 Beykoz Belediyespor

Maç sonucu: Balatonfüredi KSE 43 - Beykoz Belediyespor 20

EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında, Macar temsilcisi Balatonfüredi KSE, kendi evinde konuk ettiği Beykoz Belediyespor'u farklı skorla mağlup etti.

Balaton Eğlence ve Konferans Merkezi'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk yarıyı 19-11 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Balatonfüredi KSE, mücadeleden 43-20 galip ayrıldı.

Turun ilk maçında da rakibine 42-18 yenilen Beykoz Belediyespor, bu sonuçla organizasyona veda etti.