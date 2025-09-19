Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray: Dino Toppmöller'den Haklı Zafer

Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 5-1 yendi. Dino Toppmöller galibiyetin hak edildiğini, Can Uzun ve takım performansını övdü.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 01:39
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 01:39
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 5-1 yenen Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Dino Toppmöller, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Maç Değerlendirmesi

Stadyumdaki atmosfer ve enerjinin maçta kendilerini olumlu etkilediğini söyleyen Toppmöller, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"İnanılmaz bir geceydi. Maç öncesi güzel bir atmosfer ve enerji vardı. Kendimi çok iyi hissettim. Hatalar sonucunda 1-0 geri düştük. Orada bir heyecan gördüm. Bu heyecanı beraberlikle kurtardık. Riske girmeyi becerebilen bir Galatasaray vardı. Orada başka bir özgüven kazandık. Devre arasında takıma, 'Gençler çok iyisiniz. Hiç kimseye karşı geri durmayın.' dedim. Hak ettiğimiz bir şekilde kazandığımızı düşünüyorum. Güzel goller atıp, güzel anlar yaşadık. Atmosfer ve taraftarlar çok iyiydi. Olağanüstü bir şey yaşadık."

Eintracht Frankfurt'un başındaki 100. resmi maçına çıkan 44 yaşındaki teknik adam, "Bugün 99. maçım olsa bile mutlu olurdum. Böyle bir takımın antrenörü olmak gurur veriyor." dedi.

Skor ve Beklentiler

Toppmöller, aldıkları 5-1'lik galibiyetin kendisini şaşırttığını belirtti. Galatasaray'a en az 2 gol atacaklarını tahmin ettiğini aktaran Toppmöller, "Kendimize güvendim. Galatasaray'a karşı kazanabileceğimizi biliyorduk. Kalitemizi, taraftarımızın oluşturacağı atmosferi biliyorduk. 5-1 şaşırtıcı bir skor ama imkanımız olacağını, en az 2 gol atabileceğimizi biliyordum." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Değerlendirmeleri

Dino Toppmöller, milli futbolcu Can Uzun hakkında şunları söyledi: "Can'ın kalitesi çok yüksek. Kendisine, 'Yüzde 100 var mısın? Sana ihtiyacımız var.' dedim. Can'ın bize yararlı olacağını biliyoruz. Nerede olacağını, ne zaman ve hangi pozisyonda şut atacağını çok iyi biliyor. Bunu her zaman gösteriyor."

Toppmöller, Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane ile ilgili, "Leroy kötü oynamadı. Aktifti, mücadele etti." diyerek sözlerini tamamladı.

