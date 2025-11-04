Elazığspor-Ankaraspor biletleri satışta — 5 Kasım'ta kağıt biletler

Elazığspor-Ankaraspor biletleri satışta
Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 12. Haftasında oynanacak Seza Çimento Elazığspor - Sincan Belediye Ankaraspor maçının biletleri satışa çıkarıldı.
Bilet Satış Detayları
Taraftarlar maç biletlerini kulübün internet adresi üzerinden veya Passo Mobil Uygulaması üzerinden satın alabilecekler.
Kağıt bilet satışı ise 5 Kasım Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla Batı Kırtasiye Vali Fahribey Şubesi ve Malatya Caddesi Şubesi’nde başlayacak.
Cumartesi günü ise yalnızca stadyum gişelerinden satış yapılacağı bildirildi.
