Elazığspor-Ankaraspor biletleri satışta — 5 Kasım'ta kağıt biletler

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 12. Hafta maçında Seza Çimento Elazığspor ile Sincan Belediye Ankaraspor karşılaşıyor. Biletler internet ve Passo Mobil'den, 5 Kasım'da kağıt satış başlıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:47
Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 12. Haftasında oynanacak Seza Çimento Elazığspor - Sincan Belediye Ankaraspor maçının biletleri satışa çıkarıldı.

Bilet Satış Detayları

Taraftarlar maç biletlerini kulübün internet adresi üzerinden veya Passo Mobil Uygulaması üzerinden satın alabilecekler.

Kağıt bilet satışı ise 5 Kasım Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla Batı Kırtasiye Vali Fahribey Şubesi ve Malatya Caddesi Şubesi’nde başlayacak.

Cumartesi günü ise yalnızca stadyum gişelerinden satış yapılacağı bildirildi.

