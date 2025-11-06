Elazığspor Teknik Direktörü Sarıgül: Devre Arasına Kadar En İyi Sonuçları Almak İstiyoruz

Elazığspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül: Devre Arasına Kadar En İyi Sonuçları Almak İstiyoruz

Hazırlıklar tesislerde sürüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında Sincan Belediye Ankaraspor 'u konuk edecek olan Elazığspor, bu maçın hazırlıklarına tesislerinde devam ediyor. Teknik Direktör Mustafa Sarıgül, takımın son durumu ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarıgül, son haftalarda alınan sonuçların yarattığı üzüntüyü ve taraftarların kırgınlığını anladıklarını belirtti. Hedeflerinden sapmadıklarını vurgulayarak takımın toparlanması için yoğun çalıştıklarını söyledi.

"Biz de kazanmayı çok istedik, üzgünüz. Taraftarlarımızın üzüntüsünü paylaşıyoruz. İnşallah alacağımız doğru skorlarla onları yeniden yanımıza çekeceğiz. Gücümüzün yettiği kadar çalışıp devre arasına kadar en iyi sonuçları almak istiyoruz. Oyun sistemimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman oyuncularımızın performanslarında düşüşler yaşanabiliyor ama bunları çalışarak kapatıyoruz. Ekibimle birlikte eksikleri tespit ettik, bu doğrultuda yoğun bir şekilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Çok iyi bir başkanımız ve yönetim kurulumuz var. Hedefimiz aynı, bu da bizi motive ediyor" ifadelerini kullandı.

Taraftarlarla bağın önemi

Sarıgül, taraftarların kırgınlığının farkında olduklarını yineleyerek şunları söyledi: "Taraftarlarımızın bize kırgın olduğunu biliyorum. Ama inanın biz de en az onlar kadar üzgünüz. Onları mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bize küsmesinler, çünkü bu takım onların takımı".

Teknik heyet, performans dalgalanmalarını antrenmanlarla kapatma ve devre arasına kadar mümkün olan en iyi puanları toplama üzerine yoğunlaştı. Yönetim ve başkanla uyumun motivasyonu artırdığı da vurgulandı.

ELAZIĞSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA SARIGÜL